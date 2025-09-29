Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудерметов: приглашений поработать в «Ак Барс» не было, да я даже и не задумывался об этом

Кудерметов: приглашений поработать в «Ак Барс» не было, да я даже и не задумывался об этом
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов заявил, что не имеет желания продолжать карьеру в хоккее.

– Вы посвятили большую часть времени по завершении карьеры развитию дочерей и теннису. Не было при этом желания передать свой хоккейный опыт? Поступали предложения о работе, от того же «Ак Барса»?
– Нет, не было как таковых приглашений, но я как-то даже и не задумывался об этом. Я как со спортом закончил, и сразу же, в этот же день практически, пошёл к детям, на теннис.

– Сейчас у вас больше свободного времени, дети выросли. Не появилось теперь желания поработать тренером, менеджером, скаутом?
– Чтобы быть хорошим тренером – нужно жить этим делом. Спорт меняется, хоккей меняется. Раньше были одни упражнения, одна тактика, а сейчас всё другое. Я не хочу быть каким-то диванным аналитиком, когда сидишь по телевизору и рассуждаешь, что этот туда побежал, другой сюда. Нет, надо каждый день быть в теме, анализировать.

– А от вас уже ушёл профессиональный взгляд?
– Конечно. А где я могу изучать? У меня и возможности нет как таковой. Допустим, даже в этом году меня полгода не было дома, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек
Эксклюзив
«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android