Кудерметов: приглашений поработать в «Ак Барс» не было, да я даже и не задумывался об этом

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов заявил, что не имеет желания продолжать карьеру в хоккее.

– Вы посвятили большую часть времени по завершении карьеры развитию дочерей и теннису. Не было при этом желания передать свой хоккейный опыт? Поступали предложения о работе, от того же «Ак Барса»?

– Нет, не было как таковых приглашений, но я как-то даже и не задумывался об этом. Я как со спортом закончил, и сразу же, в этот же день практически, пошёл к детям, на теннис.

– Сейчас у вас больше свободного времени, дети выросли. Не появилось теперь желания поработать тренером, менеджером, скаутом?

– Чтобы быть хорошим тренером – нужно жить этим делом. Спорт меняется, хоккей меняется. Раньше были одни упражнения, одна тактика, а сейчас всё другое. Я не хочу быть каким-то диванным аналитиком, когда сидишь по телевизору и рассуждаешь, что этот туда побежал, другой сюда. Нет, надо каждый день быть в теме, анализировать.

– А от вас уже ушёл профессиональный взгляд?

– Конечно. А где я могу изучать? У меня и возможности нет как таковой. Допустим, даже в этом году меня полгода не было дома, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.