Нападающий «Сиэтла» Каапо Какко пропустит шесть недель из-за перелома руки

Нападающий «Сиэтл Кракен» Каапо Какко пропустит шесть недель из-за перелома руки, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний форвард получил травму от удара защитника «Эдмонтон Ойлерз» Бо Эйки во время предсезонного матча. Какко покинул площадку и больше в игру не возвращался.

В июле клуб продлил контракт с Какко на три года с кэпхитом $ 4,525 млн. Второй номер драфта НХЛ 2019 года перешёл в «Кракен» в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» в декабре 2024 года. В 49 играх за новую команду в регулярном чемпионате 24-летний финский нападающий набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «-11».

Официально
«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Какко на общую сумму $ 13,575 млн
