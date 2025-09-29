Кудерметов — о Билялетдинове: совет от такого мэтра никогда не повредит, живая легенда

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал о влиянии Зинэтулы Билялетдинова в казанском клубе.

– Знакомы с Зинэтулой Билялетдиновым? Поработать с ним, как я понимаю, не успели.

– Верно, я на тот момент уже был в «Металлурге», когда он приехал первый раз в Казань. Общаться лично – не общались.

– В прошлом сезоне Билялетдинов, несмотря на то что отошёл от дел, включался в жизнь команды на правах консультанта. Это не мешало клубу в плане субординации, разделения полномочий?

– Совет от такого мэтра никогда не повредит. Билялетдинов был хорошим игроком, великолепным защитником. Он был завсегдатаем в сборной Виктора Тихонова в те годы, когда почти вся команда собиралась из ЦСКА. Менять клуб отказывался, но при этом Тихонов его всегда вызывал. Это уже о многом говорит.

Как тренер он куда не придёт – всегда выигрывает. «Динамо» привёл к чемпионству, «Ак Барс» сделал многократным чемпионом. Это настоящий маршал нашего хоккея, живая легенда. И если такой гранд, гуру придёт в раздевалку, даст наставление, это только в плюс. Помешать это никак не может, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.