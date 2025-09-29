СКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 29 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой личной встрече в упорной борьбе победу одержало «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. В последних шести матчах этого сезона СКА одержал пять побед. «Торпедо» подошло к этой игре с трёхматчевой серией поражений.

Нижегородская команда занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, СКА расположился на шестой строчке.