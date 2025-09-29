Экс-нападающий сборной России рассказал, как изменился «Ак Барс» после ухода Билялетдинова

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал, как изменилась игра казанской команды после ухода Зинэтулы Билялетдинова.

– «Ак Барс» сильно изменился после ухода Билялетдинова?

– Я не так много смотрю сейчас хоккей, но из очевидного: при Билялетдинове, конечно, старались аккуратно играть. Ставка на оборону была. Забьёшь — не забьёшь, главное — не ошибиться. Не пропустить. У него была система, однако она годами работала. Защитники выстраивались плотно в средней зоне, а нападающие что-нибудь придумают.

Он как защитник строил тактику команды, чтобы защищаться. У него такое видение. А у нападающих, вот мы с Моисеевым работали, так он больше думал про атаку. Совсем другой хоккей. В этом какое-то противостояние стилей. И здорово, когда сталкиваются разные стили», – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.