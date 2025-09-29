Скидки
Скабелка: «Авангард» входит в тройку главных претендентов на Кубок Гагарина

Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался об игре омского «Авангарда» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и оценил перспективы команды.

«Авангард» входит в тройку главных претендентов на Кубок Гагарина. Он каждый год туда входит. Почему его можно оттуда исключить в этот раз? Старт прошлого сезона был неудачным, но та команда только называлась «Авангардом». На деле она им не была. «Авангард» сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном и готов к новому вызову», — приводит слова Скабелки Metaratings.

После девяти игр «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

