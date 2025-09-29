Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Динамо» Слепышев: психологически давит, что клуб находится внизу таблицы

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев высказался о выступлении бело-голубых в сезоне-2025/2026. На данный момент клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции с девятью очками после восьми игр.

– Антон, судя по всему, стартовые трудности уже позади, «Динамо» одержало три победы подряд. Как сам чувствуешь – команда уже вошла в привычный ритм хоккейного марафона?
– В прошлом году у нас старт тоже был не очень хороший, поэтому опасения изначально были. Готовились хорошо, но избежать неудачных игр всё же не получилось.

Однако сейчас у нас уже есть опыт прошлого сезона – знаем, как выбираться из таких сложных ситуаций. Поэтому три выигранных подряд матча придали уверенности, показали, что мы делаем правильные шаги, дальше настраиваемся только на победы. Хотя работать над собой и улучшать ещё много чего надо.

– Ты вот сказал, что «Динамо» надо подниматься в таблице. А стоит ли в сентябре в принципе волноваться о зоне плей-офф? Ведь вся борьба ещё впереди.
– Следить за зоной плей-офф сейчас, конечно, смысла нет. Но сам факт того, что такой клуб, как «Динамо», находится внизу таблицы, всё равно психологически давит. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше, – приводит слова Слепышева официальный сайт «Динамо».

Новости. Хоккей
