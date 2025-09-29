Скидки
Хоккей

Александр Овечкин впервые с 18 сентября провёл тренировку без ограничений

Александр Овечкин впервые с 18 сентября провёл тренировку без ограничений
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые тренировался с полным контактом, сообщает журналист Том Гулитти в социальной сети Х. Напомним, 40-летний форвард пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

По информации источника, сегодня, 29 сентября, Овечкин тренировался с первой группой хоккеистов. Он участвовал в командных упражнениях без ограничений по контакту.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведёт 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.

