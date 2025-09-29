Ветеран СКА: поведение «Шанхая» не раздражает, я понимаю, чего они хотят

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о маркетинге «Шанхайских Драконов». Напомним, в сезоне-2025/2026 китайский клуб базируется в Санкт-Петербурге. Он называл себя главным клубом города, а также предлагал болельщикам обменять атрибутику СКА на шарф с символикой «драконов».

‎— Для вас принципиально, чтобы СКА был выше в таблице «Шанхая»?

— Нет, в принципе, такого противостояния с «Шанхаем» особо нет. Принципиально важно было, чтобы СКА занимал высокое место. Не только обогнать «Шанхай», но обогнать и другие команды. Это вопрос принципиальный. Я уже говорил, что СКА должен своей игрой доказывать.

‎То, что «Шанхай» себя пиарит и таким образом пытается переманить часть болельщиков — это есть у них. Им надо бороться. Это не так плохо, что они борются за своего зрителя и хотят создать своих болельщиков. Я скажу, что у них это получается, «СКА Арена» заполняется. Может быть, не до отказа, но ходит достаточно большое количество людей смотреть.

‎— Не раздражает ли вас поведение «Шанхая»? Им дали дворец в Петербурге, а они стали переманивать болельщиков СКА.

— Нет, вообще не раздражает. Я их понимаю, я понимаю, чего они хотят. Я понимаю, за что они борются. Они не хотят, чтобы было так же, как в Балашихе, когда на трибунах было 200 человек. В принципе, своей игрой пытаются доказать, что они конкурентоспособны, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».