«Ничего не хочу писать по игре». Форвард «Нью-Джерси» Грицюк — о поражении от «Вашингтона»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк коротко высказался после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 Б) в предсезонном матче.

«Ничего не хочу писать по сегодняшней игре, завтра выходной, я отдыхать. Всех обнял, поднял», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

Напомним, 24-летний форвард подписал контракт с «дьяволами» 6 мая 2025 года. Соглашение рассчитано на один год. В регулярном сезоне-2024/2025 Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. Арсений был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 встречах.