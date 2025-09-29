«Ничего не хочу писать по игре». Форвард «Нью-Джерси» Грицюк — о поражении от «Вашингтона»
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк коротко высказался после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 Б) в предсезонном матче.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кларк (Томас, Протас) – 15:58 (5x5) 0:2 Леонард (ван Римсдайк) – 25:25 (5x5) 1:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 35:10 (5x4) 2:2 Лачанс (Хьюз, Немец) – 56:00 (5x5) 2:3 Кристалл – 65:00
«Ничего не хочу писать по сегодняшней игре, завтра выходной, я отдыхать. Всех обнял, поднял», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
Напомним, 24-летний форвард подписал контракт с «дьяволами» 6 мая 2025 года. Соглашение рассчитано на один год. В регулярном сезоне-2024/2025 Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. Арсений был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 встречах.
