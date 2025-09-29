Сергей Толчинский забил первый гол за «Металлург», реализовав буллит

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает «Сибирь» из Новосибирска. После первого периода счёт 3:2 в пользу гостей.

Сократил отставание в счёте на 18-й минуте нападающий Сергей Толчинский. 30-летний форвард реализовал штрафной бросок, назначенный после нарушения вратаря «Сибири» Луи Доминге, который получил наказание за бросок клюшки. Отметим, что для Сергея это первый гол за «Металлург». Нападающий пополнил состав клуба в межсезонье.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».