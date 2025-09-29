Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Толчинский забил первый гол за «Металлург», реализовав буллит

Сергей Толчинский забил первый гол за «Металлург», реализовав буллит
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает «Сибирь» из Новосибирска. После первого периода счёт 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 03:17 (5x5)     1:1 Яковлев (Неколенко, Широков) – 05:03 (5x5)     1:2 Гоголев – 15:57 (5x5)     1:3 Уилсон (Ткачёв) – 16:24 (5x5)     2:3 Толчинский – 17:20 (5x4)     3:3 Силантьев (Минулин, Канцеров) – 25:10 (5x5)    

Сократил отставание в счёте на 18-й минуте нападающий Сергей Толчинский. 30-летний форвард реализовал штрафной бросок, назначенный после нарушения вратаря «Сибири» Луи Доминге, который получил наказание за бросок клюшки. Отметим, что для Сергея это первый гол за «Металлург». Нападающий пополнил состав клуба в межсезонье.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
«Он носит на себе «гору» — нет голов, нет очков, много потерь». Разин — о Толчинском
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android