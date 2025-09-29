Хара — о работе в «Бостоне»: могу многое привнести, но в то же время многому научусь

Здено Хара высказался о том, что получил должность в «Бостон Брюинз». Ранее стало известно, что экс-защитник стал наставником и советником клуба по хоккейным операциям.

«Это определённо что-то новое. Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками, учиться у тренеров. Я знаю, каково это – быть игроком. Быть по другую сторону – это ощущается немного иначе», – приводит слова Хары официальный сайт «Бостона».

Хара бо́льшую часть своей карьеры провёл за «Брюинз», завоевав с ними Кубок Стэнли в 2011 году. Словацкий защитник становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году. Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.