Будро: Овечкин будет забивать, пока не перестанет бросать по воротам

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро заявил, что капитан «столичных» Александр Овечкин должен входить в топ-50 игроков НХЛ. Один из экспертов TSN не включил российского форварда в ежегодный рейтинг из 50 лучших хоккеистов лиги. Александр занял 49-е итоговое место после суммирования голосов всех аналитиков.

«Я считаю, что Овечкин просто обязан быть в топ-50. Если бы он не пропустил из-за травмы 16 матчей в прошлом сезоне, то стал бы лучшим снайпером регулярного чемпионата. Да, Александр уже не бежит в оборону, но по-прежнему забивает голы и остаётся одним из лучших по этому навыку, так что должен находиться в рейтинге сильнейших игроков, даже если вы считаете его старым и толстым.

Вы же включаете в число лучших игроков лиги форвардов оборонительного плана, которые мало забивают? Так вот, я считаю, что голы – главное в хоккее, и Овечкин будет забивать, пока не перестанет бросать по воротам», – приводит слова Будро TSN.