Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Столарз прокомментировал продление контракта с «Торонто»

Голкипер Столарз прокомментировал продление контракта с «Торонто»
Комментарии

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз высказался о продлении контракта с клубом. Срок нового соглашения рассчитан на четыре года. Зарплата составит $ 3,75 млн в год в среднем.

«Это, конечно, волнительно. Я хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет, с нетерпением жду начала сезона», – приводит слова Столарза пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Действующий договор голкипера с кэпхитом $ 2,5 млн рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2024/2025 31-летний американец провёл 41 матч за канадский клуб суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых отразил 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,15 и четырёх шат-аутах.

Материалы по теме
Энтони Столарз подписал новый контракт с «Торонто» с кэпхитом $ 3,75 млн — Крис Джонстон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android