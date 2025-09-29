Голкипер Столарз прокомментировал продление контракта с «Торонто»

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз высказался о продлении контракта с клубом. Срок нового соглашения рассчитан на четыре года. Зарплата составит $ 3,75 млн в год в среднем.

«Это, конечно, волнительно. Я хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет, с нетерпением жду начала сезона», – приводит слова Столарза пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Действующий договор голкипера с кэпхитом $ 2,5 млн рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2024/2025 31-летний американец провёл 41 матч за канадский клуб суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых отразил 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,15 и четырёх шат-аутах.