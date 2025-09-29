Скидки
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Ак Барс, результат матча 29 сентября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» победил «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Блэкер (Бывальцев, Карпович) – 03:27 (5x5)     2:0 Горбунов (Бусыгин, Бывальцев) – 18:40 (5x5)     2:1 Фисенко (Марченко, Кателевский) – 19:09 (5x5)     3:1 Романцев (Хрипунов, Блэкер) – 23:49 (4x5)     4:1 Шашков (Блэкер, Романцев) – 58:20 (en)    

На четвёртой минуте защитник Джесси Блэкер забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 19-й минуте нападающий Роман Горбунов удвоил преимущество хозяев. На 20-й минуте форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко отыграл одну шайбу. На 24-й минуте нападающий Данил Романцев забил третий гол в ворота казанцев. На 59-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после 10 встреч располагается на шестой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

