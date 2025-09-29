«Автомобилист» победил «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На четвёртой минуте защитник Джесси Блэкер забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 19-й минуте нападающий Роман Горбунов удвоил преимущество хозяев. На 20-й минуте форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко отыграл одну шайбу. На 24-й минуте нападающий Данил Романцев забил третий гол в ворота казанцев. На 59-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков установил окончательный счёт в матче — 4:1.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после 10 встреч располагается на шестой строчке Востока.