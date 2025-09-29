Скидки
Главная Хоккей Новости

Металлург — Сибирь, результат матча 29 сентября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3
Сегодня, 29 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 03:17 (5x5)     1:1 Яковлев (Неколенко, Широков) – 05:03 (5x5)     1:2 Гоголев – 15:57 (5x5)     1:3 Уилсон (Ткачёв) – 16:24 (5x5)     2:3 Толчинский – 17:20 (5x4)     3:3 Минулин (Канцеров, Силантьев) – 25:10 (5x5)     4:3 Коробкин (Джонсон, Маклюков) – 54:05 (5x5)    

В составе «Металлурга» отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский, Дмитрий Силантьев и Егор Коробкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после девяти встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
