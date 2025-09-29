Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» одержал победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3

Сегодня, 29 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Металлурга» отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский, Дмитрий Силантьев и Егор Коробкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после девяти встреч располагается на 10-й строчке Востока.