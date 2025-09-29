«Барыс» уверенно обыграл «Адмирал», забросив три безответные шайбы

Сегодня, 29 сентября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

На 27-й минуте нападающий Мэйсон Морелли забил первый гол и вывел «Барыс» вперёд. На 38-й минуте форвард Всеволод Логвин удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота дальневосточной команды, установив окончательный счёт в игре.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с восемью очками после восьми встреч располагается на девятой строчке Востока.