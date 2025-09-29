Скидки
Хоккей

Барыс — Адмирал, результат матча 29 сентября 2025 года, счет 3:0, КХЛ 2025/2026

«Барыс» уверенно обыграл «Адмирал», забросив три безответные шайбы
Сегодня, 29 сентября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Морелли (Веккионе, Шил) – 26:27 (5x5)     2:0 Логвин (Уолш) – 37:14 (5x5)     3:0 Шайхмедденов (Логвин) – 57:04 (5x5)    

На 27-й минуте нападающий Мэйсон Морелли забил первый гол и вывел «Барыс» вперёд. На 38-й минуте форвард Всеволод Логвин удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота дальневосточной команды, установив окончательный счёт в игре.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с восемью очками после восьми встреч располагается на девятой строчке Востока.

