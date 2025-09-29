Скидки
Матч «Динамо» М — «Нефтехимик» начался с задержкой на 10 минут из-за проблем со светом

Матч между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» был задержан на 10 минут из-за недостатка света на арене. Встреча должна была начаться в 19:30 мск. Окончательно восстановить свет не удалось, одна из сторон осталась недостаточно освещённой. Было принято решение разделить первый период между командами, чтобы каждая могла поиграть на тёмной стороне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)    

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло восемь матчей, в которых набрало девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

