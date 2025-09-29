Матч «Динамо» М — «Нефтехимик» начался с задержкой на 10 минут из-за проблем со светом

Матч между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» был задержан на 10 минут из-за недостатка света на арене. Встреча должна была начаться в 19:30 мск. Окончательно восстановить свет не удалось, одна из сторон осталась недостаточно освещённой. Было принято решение разделить первый период между командами, чтобы каждая могла поиграть на тёмной стороне.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло восемь матчей, в которых набрало девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.