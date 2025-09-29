Скидки
Александр Овечкин снова пропустит предсезонный матч

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит ещё один предсезонный матч, несмотря на то что он возобновил тренировки с командой. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера «столичных» Спенсера Карбери.

«Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что Александр Овечкин выглядел хорошо и не испытывал проблем в своём первом полноценном тренировочном занятии с силовой борьбой. Однако тренер заявил: «Я сильно сомневаюсь, что он выйдет завтра на лёд» – в выставочном матче с «Коламбус Блю Джекетс». Тем не менее остаётся вероятность, что капитан «Вашингтона» примет участие в двух заключительных предсезонных встречах на домашнем льду – с «Бостон Брюинз» и «Коламбусом», – написал Гулитти.

Ближайшую игру «Вашингтон» проведёт на выезде с «Блю Джекетс» в ночь на 1 октября.

Напомним, 40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

