Хоккей

Гатиятулин — после поражения «Ак Барса» от «Автомобилиста»: не хватило напора

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Блэкер (Бывальцев, Карпович) – 03:27 (5x5)     2:0 Горбунов (Бусыгин, Бывальцев) – 18:40 (5x5)     2:1 Фисенко (Марченко, Кателевский) – 19:09 (5x5)     3:1 Романцев (Хрипунов, Блэкер) – 23:49 (4x5)     4:1 Шашков (Блэкер, Романцев) – 58:20 (en)    

— После двух энергозатратных побед не хватило в этой встрече напора. Дали фору сопернику сами, не нужно было этого делать. Приходилось преодолевать плотную оборону соперника, не хватило напора, чтобы оформить второй камбэк подряд.

— Как можно объяснить такую игру в обороне, как при первом и третьем голах «Автомобилиста»?
— Одной из наших главных целей на поездку ставилось возвращение ответственности в своих действиях, чтобы не допускать ошибки. Ошибки всегда будут, но такие, которые мы допускали сегодня, делать не нужно. Повторюсь, отложились две предыдущие игры, этого не хватило сегодня. Перед каждым матчем мы разбираем ошибки, но, видимо, этого не хватило.

— Много слухов вокруг Дмитрия Яшкина, перевели в третье звено. Как прокомментируете его будущее?
— У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего звена. Есть линии, которые мы указываем в протоколе. Мы ищем сочетания, все ребята в обойме, чтобы у нас все линии одинаково действовали в обороне и давали результат, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» победил «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений
