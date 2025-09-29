Гатиятулин — об игре Галимова: он прибавляет, заряжен, равнодушных в команде нет

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Автомобилиста» (1:4) высказался об игре нападающего казанского клуба Артёма Галимова.

— С чем связана замена Тимура Билялова в перерыве?

— Он получил повреждение.

— Видите какой-то рост Галимова, возвращение к прежней форме?

— Я говорил про ребят, которые в прошлом сезоне шли по графику «очко за игру». Сейчас не всё получается, одна из задач тренерского штаба в том, чтобы им в этом помочь. Артём прибавляет, пропускал один матч, дали возможность восстановиться. Видно, что он заряжен, нацелен на ворота, вернули его в спецбригады, ищем моменты. Все всё понимают, в команде нет равнодушных, будем эту ситуацию вместе выправлять.

— Плохая игра вашей команды затянулась почти на месяц, просвета почти не видно. Видите ли вы, что что-то идёт в правильную сторону?

— Предыдущие матчи это показали, соперник настраивается на нас. Этих отрезков становится больше, сегодня много времени провели в атаке. Возможно, не хватило напора, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.