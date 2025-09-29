Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — об игре Галимова: он прибавляет, заряжен, равнодушных в команде нет

Гатиятулин — об игре Галимова: он прибавляет, заряжен, равнодушных в команде нет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Автомобилиста» (1:4) высказался об игре нападающего казанского клуба Артёма Галимова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Блэкер (Бывальцев, Карпович) – 03:27 (5x5)     2:0 Горбунов (Бусыгин, Бывальцев) – 18:40 (5x5)     2:1 Фисенко (Марченко, Кателевский) – 19:09 (5x5)     3:1 Романцев (Хрипунов, Блэкер) – 23:49 (4x5)     4:1 Шашков (Блэкер, Романцев) – 58:20 (en)    

— С чем связана замена Тимура Билялова в перерыве?
— Он получил повреждение.

— Видите какой-то рост Галимова, возвращение к прежней форме?
— Я говорил про ребят, которые в прошлом сезоне шли по графику «очко за игру». Сейчас не всё получается, одна из задач тренерского штаба в том, чтобы им в этом помочь. Артём прибавляет, пропускал один матч, дали возможность восстановиться. Видно, что он заряжен, нацелен на ворота, вернули его в спецбригады, ищем моменты. Все всё понимают, в команде нет равнодушных, будем эту ситуацию вместе выправлять.

— Плохая игра вашей команды затянулась почти на месяц, просвета почти не видно. Видите ли вы, что что-то идёт в правильную сторону?
— Предыдущие матчи это показали, соперник настраивается на нас. Этих отрезков становится больше, сегодня много времени провели в атаке. Возможно, не хватило напора, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

