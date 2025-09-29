Заварухин — о победе «Автомобилиста» над «Ак Барсом: парни вышли умирать друг за друга

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Нам нужна была эта победа: очень много травмированных игроков в команде, молодым парням была необходим этот выигрыш, чтобы они росли. Здорово, что забили первыми и грамотно действовали в средней зоне, было чёткое подключение Блэкера в первом голе, мог ещё. Парни вышли биться, умирать друг за друга, это вознаградилось хорошей победой. В третьем периоде пришлось много обороняться, грамотно это делали, Женька Аликин нас выручил.

— Надолго ли выбыл Да Коста? Кого из травмированных можно ждать первым?

— Стефан проходит обследование, окончательно будет известно позднее. Вы видели, что Волк и Мэйсек вышли кататься, но пока без контакта, без контроля шайбы, набирают кондиции. Молодые игроки набираются опыта, ждём большего от них. Наша профессия — искать в каждом игроке резервы, развивать его лучшие качества.

— За счёт чего команда вернула настрой и энергетику после провальных игр с «Нефтехимиком»?

— Это были два безобразных матча, никому не понравились. Был разговор в раздевалке, что мы не имеем права так играть, не было азарта, который должен быть в каждой игре. С «Локомотивом» была живая лавка, эмоции, это основное, за счёт этого куются победы. Конечно же, командные действия игроков, без которых не бывает побед.

— «Ак Барс» забил в раздевалку. Что сделали, чтобы гости не развили этот успех?

— Успокоили парней, указали им, как должны действовать во втором периоде. В меньшинстве здорово парни отработали, третий гол немного остудил соперника.

— Стало известно, что у Да Косты будет ещё один ребёнок. Отпустите ли его на роды в случае чего?

— Конечно, мы всех отпускаем, это нормальная практика. Кто-то просит сыграть, а потом — забрать ребёнка. Бывает, что на фоне этого ребята показывают отличный уровень, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.