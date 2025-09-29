Скидки
Заварухин — о победе «Автомобилиста» над «Ак Барсом: парни вышли умирать друг за друга

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Блэкер (Бывальцев, Карпович) – 03:27 (5x5)     2:0 Горбунов (Бусыгин, Бывальцев) – 18:40 (5x5)     2:1 Фисенко (Марченко, Кателевский) – 19:09 (5x5)     3:1 Романцев (Хрипунов, Блэкер) – 23:49 (4x5)     4:1 Шашков (Блэкер, Романцев) – 58:20 (en)    

— Нам нужна была эта победа: очень много травмированных игроков в команде, молодым парням была необходим этот выигрыш, чтобы они росли. Здорово, что забили первыми и грамотно действовали в средней зоне, было чёткое подключение Блэкера в первом голе, мог ещё. Парни вышли биться, умирать друг за друга, это вознаградилось хорошей победой. В третьем периоде пришлось много обороняться, грамотно это делали, Женька Аликин нас выручил.

— Надолго ли выбыл Да Коста? Кого из травмированных можно ждать первым?
— Стефан проходит обследование, окончательно будет известно позднее. Вы видели, что Волк и Мэйсек вышли кататься, но пока без контакта, без контроля шайбы, набирают кондиции. Молодые игроки набираются опыта, ждём большего от них. Наша профессия — искать в каждом игроке резервы, развивать его лучшие качества.

— За счёт чего команда вернула настрой и энергетику после провальных игр с «Нефтехимиком»?
— Это были два безобразных матча, никому не понравились. Был разговор в раздевалке, что мы не имеем права так играть, не было азарта, который должен быть в каждой игре. С «Локомотивом» была живая лавка, эмоции, это основное, за счёт этого куются победы. Конечно же, командные действия игроков, без которых не бывает побед.

— «Ак Барс» забил в раздевалку. Что сделали, чтобы гости не развили этот успех?
— Успокоили парней, указали им, как должны действовать во втором периоде. В меньшинстве здорово парни отработали, третий гол немного остудил соперника.

— Стало известно, что у Да Косты будет ещё один ребёнок. Отпустите ли его на роды в случае чего?
— Конечно, мы всех отпускаем, это нормальная практика. Кто-то просит сыграть, а потом — забрать ребёнка. Бывает, что на фоне этого ребята показывают отличный уровень, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

