Мать Овечкина чествовали перед матчем московского «Динамо» с «Нефтехимиком»

Комментарии

Олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, чествовали перед матчем Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Нефтехимиком». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

Мать лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги приняла участие в символическом вбрасывании перед игрой.

В апреле Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошёл результат легендарного нападающего Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Матч «Динамо» М — «Нефтехимик» начался с задержкой на 10 минут из-за проблем со светом
