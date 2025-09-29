Мать Овечкина чествовали перед матчем московского «Динамо» с «Нефтехимиком»

Олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, чествовали перед матчем Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Нефтехимиком». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Мать лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги приняла участие в символическом вбрасывании перед игрой.

В апреле Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошёл результат легендарного нападающего Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету россиянина 897 голов.