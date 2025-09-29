Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Питтсбурга» Мурашов высказался об участии в прощальном матче Флёри

Вратарь «Питтсбурга» Мурашов высказался об участии в прощальном матче Флёри
Комментарии

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов поделился своими эмоциями от прощального матча 40-летнего голкипера Марка-Андре Флёри за «пингвинов» с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дель Бель Беллуз (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5)     1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5)     2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4)     3:1 Койвунен – 48:56 (5x5)     4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)    

«Вчера на скамейке запасных я поймал себя на мысли: «О, это Малкин, это Кросби, Флёри, Карлссон, Летанг… все эти парни просто играют, и я часть всего этого». Так что это очень важно для меня, и я благодарен за это. Очень, искренне благодарен», — приводит слова Мурашова журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.

Напомним, Флёри вышел на лёд в третьем периоде, заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. После игры команды провели серию буллитов.

Материалы по теме
«Это было как в старые добрые». Флёри завершил карьеру в «Питтсбурге»
«Это было как в старые добрые». Флёри завершил карьеру в «Питтсбурге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android