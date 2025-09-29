Вратарь «Питтсбурга» Мурашов высказался об участии в прощальном матче Флёри

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов поделился своими эмоциями от прощального матча 40-летнего голкипера Марка-Андре Флёри за «пингвинов» с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

«Вчера на скамейке запасных я поймал себя на мысли: «О, это Малкин, это Кросби, Флёри, Карлссон, Летанг… все эти парни просто играют, и я часть всего этого». Так что это очень важно для меня, и я благодарен за это. Очень, искренне благодарен», — приводит слова Мурашова журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.

Напомним, Флёри вышел на лёд в третьем периоде, заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. После игры команды провели серию буллитов.