СКА — Торпедо, результат матча 29 сентября 2025 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало уверенную победу над СКА в Санкт-Петербурге
Сегодня, 29 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Нарделла, Воронин) – 13:34 (5x5)     1:1 Зыков (Плотников, Воробьёв) – 29:49 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Журавлёв) – 35:53 (5x5)     2:2 Смирнов (Голдобин, Плотников) – 51:26 (5x5)     2:3 Нарделла (Соколов, Виноградов) – 53:40 (5x4)     2:4 Атанасов (Гончарук, Летунов) – 57:50 (5x5)     2:5 Гончарук (Соколов) – 59:39 (en)    

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Андрей Белевич забил первый гол в матче. На 30-й минуте форвард СКА Валентин Зыков сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел гостей вперёд. На 52-й минуте защитник армейцев Никита Смирнов восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Бобби Нарделла снова вывел нижегородцев вперёд. На 58-й минуте форвард Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В концовке встречи нападающий гостей Сергей Гончарук установил окончательный счёт — 2:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 15 очками после 10 встреч располагается на первой строчке Запада.

