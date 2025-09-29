«Торпедо» одержало уверенную победу над СКА в Санкт-Петербурге

Сегодня, 29 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:2.

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Андрей Белевич забил первый гол в матче. На 30-й минуте форвард СКА Валентин Зыков сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел гостей вперёд. На 52-й минуте защитник армейцев Никита Смирнов восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Бобби Нарделла снова вывел нижегородцев вперёд. На 58-й минуте форвард Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В концовке встречи нападающий гостей Сергей Гончарук установил окончательный счёт — 2:5.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 15 очками после 10 встреч располагается на первой строчке Запада.