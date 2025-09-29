«Локомотив» прервал серию из пяти побед, проиграв минскому «Динамо» по буллитам
Сегодня, 29 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 20:51 (5x5) 1:1 Энас (Пинчук, Смит) – 24:30 (5x5) 2:1 Мороз (Смит) – 33:39 (5x4) 2:2 Кирьянов (Фрейз) – 42:02 (5x5) 3:2 Пинчук – 65:00
В основное время в составе минчан отличились Сэм Энас и Вадим Мороз. За «Локомотив» заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов и Никита Кирьянов. В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 14 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 16 очками после 10 встреч располагается на первой строчке Запада.
