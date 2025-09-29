Московское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в домашнем матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

В составе «Динамо» отличились Артём Сергеев и Даниил Прохоров. За «Нефтехимик» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Матвей Надворный и Андрей Белозёров.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало девять очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 14 очками после 10 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».