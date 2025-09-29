Скидки
Динамо М — Нефтехимик, результат матча 29 сентября 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в домашнем матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

В составе «Динамо» отличились Артём Сергеев и Даниил Прохоров. За «Нефтехимик» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Матвей Надворный и Андрей Белозёров.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало девять очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 14 очками после 10 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
