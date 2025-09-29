Никита Гусев стал четвёртым игроком, набравшим 700 очков в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев отметился результативной передачей в матче с «Нефтехимиком» (2:3) и набрал 700 очков в КХЛ. Таким образом, он стал четвёртым игроком лиги, которому покорилось это достижение.
Первое место с 984 очками занимает форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв. На второй строчке находится Сергей Мозякин, заработавший 928 очков. Замыкает тройку нападающий «Локомотива» Александр Радулов (762 очка). Отметим, что трое из списка – действующие игроки, а завершивший карьеру Мозякин является лучшим снайпером в истории отечественного хоккея.
Гусеву 33 года, свою карьеру в КХЛ он начал в сезоне-2010/2011. За это время он защищал цвета ЦСКА, «Амура», «Югры», СКА и московского «Динамо». Всего на счету нападающего 726 матчей в лиге.
- 29 сентября 2025
