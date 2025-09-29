Овечкин рассказал о своём состоянии после тренировки без ограничений

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём возвращении на лёд после повреждения. Ранее россиянин принял участие в полноценной тренировке команды без ограничения на контактную борьбу. Напомним, 40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

«Конечно, мне нужно больше игрового времени с ребятами, потому что, естественно, что пропущенная неделя немного ударила по мне. Но в целом я справлюсь. Всё прошло очень хорошо, однако мы не хотим перенапрягаться, ведь это тренировочный лагерь и у нас ещё есть время подготовиться к основному сезону. Так что я буду готов и надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

«Вашингтон» откроет регулярный сезон НХЛ‑2025/2026 8 октября домашним матчем с «Бостон Брюинз».