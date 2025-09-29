Главный тренер «Сибири» Епанчинцев высказался о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Обидное поражение, недотерпели концовку матча, неправильно сыграли при выходе из зоны. Разберём, исправим. Не сработало большинство, которое последнее время, мягко сказать, не идёт. Некоторые встречи создавали моменты, один гол забили, но сегодня в такой равной игре надо было наиграть, забить, помочь команде. Тем не менее ребята старались, терпели. Уделили внимание обороне, особенно в средней зоне, провели хороший третий период, кроме концовки.

— Что глобально пошло не так при счёте 3:1? Как будто «Сибирь» была не готова к такому темпу.

— «Металлург» — быстрая команда, знали сильные стороны, кроме третьего гола, неправильно сыграли в обороне. Соперник старался, играет дома, давит. Был непростой момент с буллитом, такие моменты надо более концентрированно играть. С «Барысом» так же было, нужно такие моменты доводить до победы, сыграть терпеливее. После пропущенных голов не имеем права оставлять команду вчетвером, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».