Кудашов — о поражении: вы правильно сказали про самоуспокоенность. Здесь был недонастрой

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

— Первые пол-игры были плохие – и по движению, и по содержанию. Когда 0:2 стали проигрывать, чуть-чуть включились, ближе к концу играли нормально.

– С чем связываете такое начало? Показалось, что у игроков было самоуспокоение после победной серии, да и отдых словно не пошёл на пользу.
– Какой отдых?

– Четыре дня без матчей. Понятно, что в эту паузу были тренировки, но тем не менее.
– Ну вы правильно сказали про самоуспокоенность. Три победы, и уже подумали, что вышли из этой проигрышной серии. Тем более была домашняя игра. Здесь был недонастрой.

– Не сработало большинство, которое часто спасало «Динамо».
– Давайте отдадим должное сопернику – вратарь, полевые пластались, играли организованно, поэтому большинство не помогло.

– Номинальный центр Артём Чернов сегодня был заявлен на краю четвёртого звена. Почему предпочли его профильному крайнему форварду Александру Кисакову?
– Ну вам вот всё… Понимаете, когда идёт игра в большинстве-меньшинстве, как правило, задействовано большое количество нападающих. У нас задействованы все центральные форварды в большинстве и меньшинстве. Потом не хватает центров на следующую смену. Поэтому, когда ты имеешь центра на краю, тебе легче составлять звенья после неравенства. Вот и всё, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

