Главная Хоккей Новости

Российский вратарь «Питтсбурга» Мурашов поделился своими впечатлениями от встречи с Флёри

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов рассказал о встрече с голкипером Марком-Андре Флёри, который провёл свой прощальный матч за «пингвинов» с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дель Бель Беллуз (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5)     1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5)     2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4)     3:1 Койвунен – 48:56 (5x5)     4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)    

«Я бы сказал, что лучшее слово для описания этого — вдохновение. Он пришёл, и в эти пару дней от него исходила огромная энергия — и на льду, и за его пределами. Думаю, все испытали чувство радости, веселья, потому что он всегда улыбается, всегда борется. И я думаю, это хорошее напоминание о том, что нужно просто наслаждаться тем, что ты делаешь в жизни», — приводит слова Мурашова журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.

Флёри вышел на лёд в третьем периоде, заменив Сергея. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. После игры команды провели серию буллитов.

