Российский вратарь «Питтсбурга» Мурашов поделился своими впечатлениями от встречи с Флёри

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов рассказал о встрече с голкипером Марком-Андре Флёри, который провёл свой прощальный матч за «пингвинов» с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
«Я бы сказал, что лучшее слово для описания этого — вдохновение. Он пришёл, и в эти пару дней от него исходила огромная энергия — и на льду, и за его пределами. Думаю, все испытали чувство радости, веселья, потому что он всегда улыбается, всегда борется. И я думаю, это хорошее напоминание о том, что нужно просто наслаждаться тем, что ты делаешь в жизни», — приводит слова Мурашова журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.
Флёри вышел на лёд в третьем периоде, заменив Сергея. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. После игры команды провели серию буллитов.
- 29 сентября 2025
