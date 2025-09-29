Гришин прокомментировал победу и оценил игру сына главного тренера московского «Динамо»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2) и высказался об игре защитника команды Артёма Кудашова, который является сыном главного тренера бело-голубых.

— Прошлая игра была тяжёлая – «Торпедо» немного превосходило нас по движению. Потом была тяжёлая дорога из Нижнего Новгорода. Вчера дали ребятам возможность отдохнуть. Показалось, что этот отдых дал ребятам дополнительные силы: хорошо двигались, хорошо катались, моменты создавали, моменты реализовали. Но и в обороне сыграли так, как и действовали в последнее время – самоотверженно, друг за друга, помогли вратарю. В конечном итоге забили свои голы и выстояли в обороне, когда это было нужно.

– Для Артёма Кудашова сегодняшний матч наверняка был особенным. Он впервые играл с командой, которой он принадлежит. Говорили с ним, может, как-то успокаивали?

– Ничего не говорили. Прекрасно понимаю, что у него было особенное отношение к этой игре. Зачем тогда нужны лишние разговоры – как-то настраивать или успокаивать? В этом нет никакого смысла. Он уже профессиональный хоккеист. Должен уже сам переваривать такие вещи внутри себя. В первой смене он удалился, но самое главное было сделать так, чтобы он из-за этого не расстроился. Поэтому он вышел на лёд уже в следующей смене. В принципе, он нормально отыграл игру – не на своём месте – он играл на позиции нападающего, потому что у нас много травм среди форвардов. Пришлось использовать его в атаке. Довольны его игрой, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.