Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» назвал лучшего игрока команды в победном матче с «Динамо»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над московским «Динамо» (3:2) рассказал, кто стал лучшим игроком команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

– Никите Гусеву оставалось всего одно результативное действие до юбилея в 700 очков. Такие моменты как-то проговариваются в раздевалке?
– Вы знаете, на самом деле я узнал уже после игры, что он набрал 700-е очко в КХЛ. В нашей команде за такие достижения даются специальные призы в раздевалке после матчей. Но это наш внутренний секрет. Не знаю, как в «Динамо», но мы Никиту поздравляем. Ничего специального не готовили.

– Андрею Белозёрову дали приз за его три блокированных броска?
– Белозёров сегодня получил каску – приз лучшему игроку команды. Думаю, что этот приз, которым его оценила вся команда – и за забитый им гол, и за его самоотверженность в обороне. Вся команда и весь наш коллектив отметили его хорошую игру, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

