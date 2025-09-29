Главный тренер «Нефтехимика» назвал лучшего игрока команды в победном матче с «Динамо»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над московским «Динамо» (3:2) рассказал, кто стал лучшим игроком команды.
– Никите Гусеву оставалось всего одно результативное действие до юбилея в 700 очков. Такие моменты как-то проговариваются в раздевалке?
– Вы знаете, на самом деле я узнал уже после игры, что он набрал 700-е очко в КХЛ. В нашей команде за такие достижения даются специальные призы в раздевалке после матчей. Но это наш внутренний секрет. Не знаю, как в «Динамо», но мы Никиту поздравляем. Ничего специального не готовили.
– Андрею Белозёрову дали приз за его три блокированных броска?
– Белозёров сегодня получил каску – приз лучшему игроку команды. Думаю, что этот приз, которым его оценила вся команда – и за забитый им гол, и за его самоотверженность в обороне. Вся команда и весь наш коллектив отметили его хорошую игру, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 сентября 2025
