Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Тампы» Василевский вернулся к тренировкам на льду

Вратарь «Тампы» Василевский вернулся к тренировкам на льду
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вернулся к тренировкам на льду, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Ранее появилась информация, что голкипер не занимался с командой с 19 сентября из-за травмы, характер которой не раскрывается.

Россиянин в понедельник провёл первую индивидуальную тренировку на льду. Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что во вторник вратарь может вернуться к тренировкам. Специалист отметил, что Василевский может сыграть в одном из двух последних предсезонных матчей с «Флоридой Пантерз». Ожидается, что Андрей будет готов к первому матчу регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» 9 октября.

Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф в сезоне-2020/2021 и обладатель «Везина Трофи» в сезоне-2018/2019. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Андрей принял участие в 63 матчах и одержал 38 побед. В среднем за игру россиянин отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18. Также в его активе шесть шат-аутов.

Материалы по теме
«Мне за это платят». Андрей Василевский высказался о нагрузках во время сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android