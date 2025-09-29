Игорь Гришин высказался о рецепте сенсационной победной серии «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над московским «Динамо» (3:2) рассказал, как команде удается сохранять победную серию. У команды из Нижнекамска уже четыре победы подряд.

– Что привело к нервной концовке?

– До какого-то момента играли так, что «Динамо» ничего не могло сделать с нашей обороной. Но это же игра. «Динамо» атаковало, там очень хорошие квалифицированные мастера. Рано или поздно они всё равно должны забивать, потому что давление идёт, моменты создаются, броски наносятся. Они сработали так, что забили. Самое неприятное, что в следующей смене мы получили ещё один гол. Здесь надо было успокоить ребят, чтобы они не ударились в панику. Мы взяли тайм-аут, в спокойном тоне сказали ребятам, что ничего страшного не произошло и что нужно продолжать играть в свою игру. Они сыграли самоотверженно и выстояли в концовке.

– Лазарет вашей команды всё пополняется и пополняется новыми игроками. Как в таких условиях удаётся сохранять победную серию?

– Не знаю, как удаётся. Просто у нас в команде такая обстановка, что идёт хорошая серия, получается побеждать, поэтому ребята на эмоциональном подъёме. Кто-то выбывает, заходят другие – кто-то берёт на себя бо́льшую ответственность. Понятно, что у нас есть лидеры, которые продолжают быть лидерами. Они забивают и ловят шайбы на себя, хотя не всегда те игроки, которые забивают голы, действуют настолько самоотверженно. Но у нас вся команда играет так, что все стараются и в атаке, и в обороне быть друг за друга. Новые ребята стараются тянуться за теми, кто сейчас здесь. Да, это непростая ситуация, однако пока мы с ней справляемся, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.