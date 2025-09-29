Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Гришин высказался о рецепте сенсационной победной серии «Нефтехимика»

Игорь Гришин высказался о рецепте сенсационной победной серии «Нефтехимика»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над московским «Динамо» (3:2) рассказал, как команде удается сохранять победную серию. У команды из Нижнекамска уже четыре победы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

– Что привело к нервной концовке?
– До какого-то момента играли так, что «Динамо» ничего не могло сделать с нашей обороной. Но это же игра. «Динамо» атаковало, там очень хорошие квалифицированные мастера. Рано или поздно они всё равно должны забивать, потому что давление идёт, моменты создаются, броски наносятся. Они сработали так, что забили. Самое неприятное, что в следующей смене мы получили ещё один гол. Здесь надо было успокоить ребят, чтобы они не ударились в панику. Мы взяли тайм-аут, в спокойном тоне сказали ребятам, что ничего страшного не произошло и что нужно продолжать играть в свою игру. Они сыграли самоотверженно и выстояли в концовке.

– Лазарет вашей команды всё пополняется и пополняется новыми игроками. Как в таких условиях удаётся сохранять победную серию?
– Не знаю, как удаётся. Просто у нас в команде такая обстановка, что идёт хорошая серия, получается побеждать, поэтому ребята на эмоциональном подъёме. Кто-то выбывает, заходят другие – кто-то берёт на себя бо́льшую ответственность. Понятно, что у нас есть лидеры, которые продолжают быть лидерами. Они забивают и ловят шайбы на себя, хотя не всегда те игроки, которые забивают голы, действуют настолько самоотверженно. Но у нас вся команда играет так, что все стараются и в атаке, и в обороне быть друг за друга. Новые ребята стараются тянуться за теми, кто сейчас здесь. Да, это непростая ситуация, однако пока мы с ней справляемся, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Гришин прокомментировал победу и оценил игру сына главного тренера московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android