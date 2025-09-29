Игорь Гришин ответил, мог бы кто-то из игроков «Динамо» усилить его «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин назвал имена игроков «Динамо», которые могли бы усилить его команду.

– Филипп Долганов сегодня сыграл отлично, как и весь сентябрь. Но впереди ещё много матчей – не беспокоитесь, что он играет все встречи подряд?

– Мы об этом говорим и обсуждаем. Филипп много общается с тренером вратарей. Когда мы увидим, что ему нужно дать отдохнуть, то мы обязательно сделаем это. Ярослав Озолин всё время готов и в хорошем тонусе. Это может произойти в любом матче. Пока не могу сказать, когда это случится. Может, это произойдёт в следующем матче. Мы решаем непосредственно накануне игры. Пока Филипп играет здорово, ему слова благодарности. Может быть, это даёт ему ещё больше уверенности. Зачем мы будем его искусственно убирать? Пока живём сегодняшним днём.

– Провокационный вопрос, навеянный происходившим сегодня на площадке: мог бы кто-то из игроков сегодняшнего «Динамо» усилить такой ваш «Нефтехимик»? Или такая команда усилить вас не может?

– Да, вопрос сложный, на который очень сложно сразу ответить, потому что его надо обдумать. «Динамо» обладает очень солидным составом, там хороший подбор игроков. Есть ребята, с которыми я работал в «Динамо» Санкт-Петербург ещё в прошлом сезоне.

Это и Артём Чернов, который в ходе сезона зашёл в главную команду «Динамо». От Артёма я бы не отказался. И с Данькой Прохоровым мы знакомы, хоть он и не сыграл за «Динамо» СПб по контрактным причинам – не смогли его заявить за команду ВХЛ. Мы прекрасно знаем этих ребят.

А что уж говорить о тех мастерах, которые там есть? Это гипотетический вопрос. Можно здесь долго сидеть и рассуждать на эту тему. Конечно, есть игроки. Но сейчас у нас команда хороша играет. Мы довольны командой, а они довольны собой, поэтому ничего менять не хочется, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.