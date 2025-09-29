Скидки
18-летний форвард «Динамо» раскрыл, что он сказал Комтуа после первого гола в КХЛ

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Даниил Прохоров после поражения от «Нефтехимика» (2:3) поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

— Поздравляем с первой заброшенной шайбой, она дала веру команде сегодня. Что скажете об этом? Много было позитивных эмоций.
— Да просто матч был такой. Складывался не очень удачно, но сразу две [заброшенные] шайбы, прилив [эмоций] на скамейке был. Очень давно хотел забить, но не получалось. Жаль, конечно, что проиграли такую игру, которую могли вытащить в конце даже с плохой игрой.

— Большая часть игры не получалась… В каких конкретно компонентах?
— Начало, наверное, подкачало. Поздно, быть может, включились. Всё равно все стараются, возможно, не получается. Будем вместе выбираться из этой ситуации. Считаю, это только через работу. Самое главное – верить до конца друг в друга и в победу.

— Вы обнимались с Комтуа, когда он отдал передачу. Он ваш лучший друг в команде? Он знал, что это ваша первая шайба в КХЛ?
— Конечно, знал, Максим – классный игрок. С того года ещё смотрю за ним, нравится его североамериканский стиль. Мало таких игроков у нас в КХЛ. Сказал ему: «Спасибо тебе, брат, за эту передачу». Очень приятно с его передачи забить. Больше радовались, что смогли переломить исход игры, но, видимо, времени чуть-чуть не хватило – надо было раньше.

— Шайбу на память забрали?
— Да. Конечно, — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

