Главная Хоккей Новости

Форвард «Динамо — об игре с «Нефтехимиком»: перед третьим периодом сходил в сауну
Нападающий московского «Динамо» Даниил Прохоров высказался об игре с «Нефтехимиком» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

— Насколько сложно входить в игру, будучи 13-м форвардом? Никогда не знаешь, когда получишь следующую смену. Как в ритме оставаться?
— Самое главное от головы идёт. В рекламные паузы стараюсь кататься, на скамейке приседать, велосипед в перерыве крутить. Перед третьим периодом замёрз – сходил в сауну, посидел, чтобы чуть-чуть согреться. Если не играю, стараюсь партнёрам словесно помогать, поддерживать моральный дух. Повторюсь, главное – быть головой готовым.

— Для молодого игрока у тебя хорошие габариты. Насколько это тебе помогает выдержать первый месяц в КХЛ?
— Предсезонка хорошо прошла – хорошо поработали. Спасибо маме, что такой здоровьем одарённый родился. Остаётся только наращивать темп. Важно, чтобы команда выбралась из этого положения.

— Ты сейчас в четвёртом звене. Насколько это соответствует ожиданиям от сезона?
— Все парни – красавцы, хорошие хоккеисты. Главное – быть готовым ментально, остальное приложится, — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

