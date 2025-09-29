Форвард «Динамо — об игре с «Нефтехимиком»: перед третьим периодом сходил в сауну

Нападающий московского «Динамо» Даниил Прохоров высказался об игре с «Нефтехимиком» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Насколько сложно входить в игру, будучи 13-м форвардом? Никогда не знаешь, когда получишь следующую смену. Как в ритме оставаться?

— Самое главное от головы идёт. В рекламные паузы стараюсь кататься, на скамейке приседать, велосипед в перерыве крутить. Перед третьим периодом замёрз – сходил в сауну, посидел, чтобы чуть-чуть согреться. Если не играю, стараюсь партнёрам словесно помогать, поддерживать моральный дух. Повторюсь, главное – быть головой готовым.

— Для молодого игрока у тебя хорошие габариты. Насколько это тебе помогает выдержать первый месяц в КХЛ?

— Предсезонка хорошо прошла – хорошо поработали. Спасибо маме, что такой здоровьем одарённый родился. Остаётся только наращивать темп. Важно, чтобы команда выбралась из этого положения.

— Ты сейчас в четвёртом звене. Насколько это соответствует ожиданиям от сезона?

— Все парни – красавцы, хорошие хоккеисты. Главное – быть готовым ментально, остальное приложится, — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.