Сегодня, 29 сентября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 29 сентября 2025 года:

«Автомобилист» – «Ак Барс» — 4:1;

«Металлург» – «Сибирь» — 4:3;

«Барыс» – «Адмирал» — 3:0;

СКА – «Торпедо» — 2:5;

«Динамо» Мн – «Локомотив» — 3:2 Б;

«Динамо» М – «Нефтехимик» — 2:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.