Результаты матчей ВХЛ на 29 сентября 2025 года

Сегодня, 29 сентября, состоялись семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 сентября 2025 года:

«Магнитка» – «Челны» — 2:3 ОТ;

«Челмет» – «Барс» — 3:2 Б;

«Южный Урал» – «Нефтяник» — 2:1;

«Горняк-УГМК» – ЦСК ВВС — 4:3 Б;

«Торпедо-Горький» – «Динамо» Спб — 1:4;

«Югра» – «Сокол» — 1:0;

«Химик» – «СКА-ВМФ» — 1:2.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».