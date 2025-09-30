Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 29 сентября 2025 года

В понедельник, 29 сентября, состоялись семь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 сентября 2025 года:

«Амурские Тигры» — «Алмаз» — 2:1;

«Тайфун» — «Локо» — 1:4;

«Кузнецкие Медведи» — МХК «Динамо» М — 4:5 ОТ;

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 5:1;

Академия СКА — «Реактор» — 4:2;

МХК «Динамо-Карелия» — АКМ Новомосковск — 4:6;

«Крылья Советов» — МХК «Спартак» МАХ — 2:5.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.