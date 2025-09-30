Ice Girls развлекали фанатов, маму Овечкина чествовали на льду. Фото победы «Нефтехимика»
Поделиться
29 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу одержали гости со счётом 3:2.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
К 44-й минуте матча «Нефтехимик» вёл со счётом 3:0: отличились Евгений Митякин, Матвей Надворный и Андрей Белозёров. В последние 10 минут матча динамовцы Артём Сергеев и Даниил Прохоров забросили две шайбы с разницей в 16 секунд, но перевести матч в овертайм хозяева не смогли.
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:14
-
08:14
-
07:49
-
07:38
-
06:49
-
04:42
-
03:49
-
03:23
-
02:57
-
00:00
- 29 сентября 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:31
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:06
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
21:21
-
21:04
-
20:44
-
20:34