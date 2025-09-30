Ice Girls развлекали фанатов, маму Овечкина чествовали на льду. Фото победы «Нефтехимика»

29 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу одержали гости со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

К 44-й минуте матча «Нефтехимик» вёл со счётом 3:0: отличились Евгений Митякин, Матвей Надворный и Андрей Белозёров. В последние 10 минут матча динамовцы Артём Сергеев и Даниил Прохоров забросили две шайбы с разницей в 16 секунд, но перевести матч в овертайм хозяева не смогли.