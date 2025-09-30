Тренер «Вашингтона» рассказал, рассчитывает ли на Овечкина на старте нового сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о готовности российского нападающего Александра Овечкина к старту нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Он пропустил значительную часть лагеря, но я знаю, что он всё это время занимался, катался и делал всё возможное в свои 40 лет, чтобы быть готовым к старту сезона в следующую среду. Так что я рассчитываю на него, хотя он многое пропустил. Надеюсь, что в эти последние девять дней он сможет набрать форму максимально близко к оптимальной», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.