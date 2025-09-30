Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Дешёвая второстепенная передача». Строум – о том, как помог Овечкину забить рекордный гол

«Дешёвая второстепенная передача». Строум – о том, как помог Овечкину забить рекордный гол
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о своей передаче на рекордный гол российского нападающего Александра Овечкина.

«Вы будете удивлены, сколько людей просто подходят и говорят: «Поздравляю с той голевой передачей. Думаю, это было здорово, но на самом деле это была дешёвая второстепенная передача в большинстве, когда я просто отдал пас Тому Уилсону», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

Напомним, 6 апреля 2025 года в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги, одним из ассистентов Овечкина при рекордном голе был Дилан Строум.

Материалы по теме
Новый сезон станет последним для Овечкина в НХЛ?
Новый сезон станет последним для Овечкина в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android