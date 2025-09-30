«Дешёвая второстепенная передача». Строум – о том, как помог Овечкину забить рекордный гол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о своей передаче на рекордный гол российского нападающего Александра Овечкина.

«Вы будете удивлены, сколько людей просто подходят и говорят: «Поздравляю с той голевой передачей. Думаю, это было здорово, но на самом деле это была дешёвая второстепенная передача в большинстве, когда я просто отдал пас Тому Уилсону», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

Напомним, 6 апреля 2025 года в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги, одним из ассистентов Овечкина при рекордном голе был Дилан Строум.