Гол и ассист Никишина не помог «Каролине» одолеть «Флориду». У Бобровского — 11 сейвов
В ночь с 29 на 30 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кэррик (Самоскевич, Боквист) – 00:56 (5x5) 2:0 Вилманис (Фут) – 29:48 (5x5) 2:1 Смит – 34:40 (5x5) 2:2 Никишин (Робида, Чюлингтон) – 37:02 (5x5)
В составе хозяев голами отличились Тревор Кэррик, Сандис Вилманис, Джек Студничка и Бретт Чорске. В активе голкипера «пантер» Сергея Бобровского 11 сейвов. У гостей отметились заброшенными шайбами Дживани Смит и Джастин Робида. А также защитник Александр Никишин оформил «гол+пас». Российские форварды «ураганов» Иван Рябкин и Глеб Трикозов очков не набрали.
Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
