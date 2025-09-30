Гол и ассист Никишина не помог «Каролине» одолеть «Флориду». У Бобровского — 11 сейвов

В ночь с 29 на 30 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев голами отличились Тревор Кэррик, Сандис Вилманис, Джек Студничка и Бретт Чорске. В активе голкипера «пантер» Сергея Бобровского 11 сейвов. У гостей отметились заброшенными шайбами Дживани Смит и Джастин Робида. А также защитник Александр Никишин оформил «гол+пас». Российские форварды «ураганов» Иван Рябкин и Глеб Трикозов очков не набрали.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.