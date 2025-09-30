Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Каролина Харрикейнз, результат матча 30 сентября 2025, счёт 4:3 ОТ, предсезонный матч НХЛ 2025/2026

Гол и ассист Никишина не помог «Каролине» одолеть «Флориду». У Бобровского — 11 сейвов
Комментарии

В ночь с 29 на 30 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кэррик (Самоскевич, Боквист) – 00:56 (5x5)     2:0 Вилманис (Фут) – 29:48 (5x5)     2:1 Смит – 34:40 (5x5)     2:2 Никишин (Робида, Чюлингтон) – 37:02 (5x5)    

В составе хозяев голами отличились Тревор Кэррик, Сандис Вилманис, Джек Студничка и Бретт Чорске. В активе голкипера «пантер» Сергея Бобровского 11 сейвов. У гостей отметились заброшенными шайбами Дживани Смит и Джастин Робида. А также защитник Александр Никишин оформил «гол+пас». Российские форварды «ураганов» Иван Рябкин и Глеб Трикозов очков не набрали.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Календарь предсезонных матчей НХЛ
Материалы по теме
Лидер «Флориды» получил нелепую травму на первой тренировке. Барков пропустит весь сезон?
Лидер «Флориды» получил нелепую травму на первой тренировке. Барков пропустит весь сезон?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android