21 сейв Шестёркина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Пярссинен (Кайлли, Мэки) – 05:30 (5x5) 1:1 Дюклер (Барзал) – 21:14 (5x5) 1:2 Кайлли (Мэки, Перро) – 23:45 (5x5) 2:2 Деанджело (Палмьери, Дюклер) – 51:33 (5x5) 2:3 Лаба (Перро, Шнайдер) – 61:01 (3x3)
За «Айлендерс» гол забил Энтони Дюклер и Тони Деанджело. Российские нападающие Максим Цыплаков и Максим Шабанов не отметились результативными действиями. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
В составе «Рейнджерс» отличились Юусо Пярссинен, Уилл Кайлли и Ноа Лаба. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 21 сейв.
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.
