21 сейв Шестёркина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

За «Айлендерс» гол забил Энтони Дюклер и Тони Деанджело. Российские нападающие Максим Цыплаков и Максим Шабанов не отметились результативными действиями. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Рейнджерс» отличились Юусо Пярссинен, Уилл Кайлли и Ноа Лаба. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 21 сейв.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.