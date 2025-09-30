Скидки
Хоккей

Нападающий «Каролины» Рябкин получил травму и с трудом покинул лёд в игре с «Флоридой»

Нападающий «Каролины» Рябкин получил травму и с трудом покинул лёд в игре с «Флоридой»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Иван Рябкин во втором периоде выездного предсезонного матча с «Флоридой Пантерз» (3:4 OT) получил повреждение и не смог продолжить игру. На 31-й минуте встречи 18-летний хоккеист после столкновения с соперником в средней зоне рядом со своей скамейкой запасных не смог подняться на ноги и покинул площадку, опираясь на бортик.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кэррик (Самоскевич, Боквист) – 00:56 (5x5)     2:0 Вилманис (Фут) – 29:48 (5x5)     2:1 Смит – 34:40 (5x5)     2:2 Никишин (Робида, Чюлингтон) – 37:02 (5x5)     3:2 Чорске (Харпур) – 48:36 (5x5)     3:3 Робида (Надо, Никишин) – 52:27 (5x5)     4:3 Студничка (Питри, Самоскевич) – 60:28 (4x3)    

Общее игровое время Ивана Рябкина в этой игре составило 6 минут 21 секунду, на счету российского центрфорварда «Каролины Харрикейнз» пять силовых приёмов с двумя минутами штрафа, одна потеря и два выигранных вбрасывания из шести (33,33%).

Гол и ассист Никишина не помог «Каролине» одолеть «Флориду». У Бобровского — 11 сейвов
