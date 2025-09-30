Нападающий «Каролины» Рябкин получил травму и с трудом покинул лёд в игре с «Флоридой»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Иван Рябкин во втором периоде выездного предсезонного матча с «Флоридой Пантерз» (3:4 OT) получил повреждение и не смог продолжить игру. На 31-й минуте встречи 18-летний хоккеист после столкновения с соперником в средней зоне рядом со своей скамейкой запасных не смог подняться на ноги и покинул площадку, опираясь на бортик.

Общее игровое время Ивана Рябкина в этой игре составило 6 минут 21 секунду, на счету российского центрфорварда «Каролины Харрикейнз» пять силовых приёмов с двумя минутами штрафа, одна потеря и два выигранных вбрасывания из шести (33,33%).