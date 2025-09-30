«Локо» уступил минскому «Динамо» в КХЛ, победа США на МЧМ со счётом 9:1. Главное к утру

Ярославский «Локомотив» по буллитам проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ, молодёжная футбольная сборная США на чемпионате мира разгромила Новую Каледонию со счётом 9:1, инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ситуации тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

