Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

30 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, баскетбол, КХЛ, НХЛ, МЧМ, НБА, Формула — 1

«Локо» уступил минскому «Динамо» в КХЛ, победа США на МЧМ со счётом 9:1. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Ярославский «Локомотив» по буллитам проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ, молодёжная футбольная сборная США на чемпионате мира разгромила Новую Каледонию со счётом 9:1, инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ситуации тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Локомотив» прервал серию из пяти побед, проиграв минскому «Динамо» по буллитам.
  2. Сборная США выиграла матч со счётом 9:1 на молодёжном чемпионате мира.
  3. Романо: боссы «Манчестер Юнайтед» ждут улучшений от Аморима, положение тренера небезопасно.
  4. В «Барселоне» сделали заявление по поводу несостоявшегося трансфера Нико Уильямса.
  5. «Арсенал» продлил контракт с Салиба до 2030 года, официальное объявление скоро — Романо.
  6. Овечкин рассказал о своём состоянии после тренировки без ограничений.
  7. Гол и ассист Никишина не помог «Каролине» одолеть «Флориду». У Бобровского — 11 сейвов.
  8. Леброн Джеймс ответил на вопрос о контракте с «Лейкерс».
  9. Менеджер Леклера связался с тремя командами Формулы-1 по поводу будущего пилота — RMC.
  10. 21 сейв Шестёркина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ.
  11. Шайба с игры и буллит Матвея Гридина принесли «Калгари» победу над «Сиэтлом».
  12. Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного «пятисотника» в Пекине.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Моуринью против «Челси», хоккей, теннис и Единая лига
Топ-матчи вторника: Моуринью против «Челси», хоккей, теннис и Единая лига
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android