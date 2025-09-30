«Локо» уступил минскому «Динамо» в КХЛ, победа США на МЧМ со счётом 9:1. Главное к утру
Ярославский «Локомотив» по буллитам проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ, молодёжная футбольная сборная США на чемпионате мира разгромила Новую Каледонию со счётом 9:1, инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ситуации тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Локомотив» прервал серию из пяти побед, проиграв минскому «Динамо» по буллитам.
- Сборная США выиграла матч со счётом 9:1 на молодёжном чемпионате мира.
- Романо: боссы «Манчестер Юнайтед» ждут улучшений от Аморима, положение тренера небезопасно.
- В «Барселоне» сделали заявление по поводу несостоявшегося трансфера Нико Уильямса.
- «Арсенал» продлил контракт с Салиба до 2030 года, официальное объявление скоро — Романо.
- Овечкин рассказал о своём состоянии после тренировки без ограничений.
- Гол и ассист Никишина не помог «Каролине» одолеть «Флориду». У Бобровского — 11 сейвов.
- Леброн Джеймс ответил на вопрос о контракте с «Лейкерс».
- Менеджер Леклера связался с тремя командами Формулы-1 по поводу будущего пилота — RMC.
- 21 сейв Шестёркина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ.
- Шайба с игры и буллит Матвея Гридина принесли «Калгари» победу над «Сиэтлом».
- Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного «пятисотника» в Пекине.
