«Анахайм» переиграл «Сан-Хосе» в предсезонке НХЛ, у Мухамадуллина ассист
В ночь с 29 на 30 сентября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Готье – 26:22 (5x4) 2:0 Гудас (Коланджело, Нестеренко) – 27:09 (5x5) 3:0 Ватрано (Хайндс, Строум) – 29:13 (5x5) 3:1 Регенда (Мухамадуллин, Вальстрём) – 33:28 (5x4) 3:2 Годетт (Бауэрс) – 55:59 (5x5)
В составе «Шаркс» результативной передачей отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин.
Заброшенные шайбы «Анахайма» в активе Каттера Готье, Радко Гудаса и Фрэнка Ватрано, которые с отличились с 27-й по 30-ю минуту, установив текущий счёт 3:0. Павол Регенда на 34-й минуте с паса Мухамадуллина и Адам Годетт на 56-й минуте сократили отставание гостей до минимального.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
