«Анахайм» переиграл «Сан-Хосе» в предсезонке НХЛ, у Мухамадуллина ассист

В ночь с 29 на 30 сентября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе «Шаркс» результативной передачей отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин.

Заброшенные шайбы «Анахайма» в активе Каттера Готье, Радко Гудаса и Фрэнка Ватрано, которые с отличились с 27-й по 30-ю минуту, установив текущий счёт 3:0. Павол Регенда на 34-й минуте с паса Мухамадуллина и Адам Годетт на 56-й минуте сократили отставание гостей до минимального.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.