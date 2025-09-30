Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 30 сентября 2025, счет 3:2, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Анахайм» переиграл «Сан-Хосе» в предсезонке НХЛ, у Мухамадуллина ассист
Комментарии

В ночь с 29 на 30 сентября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Готье – 26:22 (5x4)     2:0 Гудас (Коланджело, Нестеренко) – 27:09 (5x5)     3:0 Ватрано (Хайндс, Строум) – 29:13 (5x5)     3:1 Регенда (Мухамадуллин, Вальстрём) – 33:28 (5x4)     3:2 Годетт (Бауэрс) – 55:59 (5x5)    

В составе «Шаркс» результативной передачей отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин.

Заброшенные шайбы «Анахайма» в активе Каттера Готье, Радко Гудаса и Фрэнка Ватрано, которые с отличились с 27-й по 30-ю минуту, установив текущий счёт 3:0. Павол Регенда на 34-й минуте с паса Мухамадуллина и Адам Годетт на 56-й минуте сократили отставание гостей до минимального.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android